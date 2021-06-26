Євросоюз визнаватиме паспорти вакцинації, проведеної в Україні, але з Ізраїлем і США потрібно домовлятися окремо, - МОЗ

В Україні незабаром розпочнеться видача міжнародних сертифікатів вакцинації. Наша держава і Європейський Союз домовляться про взаємне визнання документів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник глави Міністерства охорони здоров'я Ярослав Кучер в ефірі телеканалу "Україна 24".

"З ЄС буде домовленість, ми є у всіх робочих групах, ми вже навіть обмінялися відповідними ключами для перевірки правильності та актуальності виданих сертифікатів, ми протестували деякі речі. Але з Ізраїлем, США та іншим країнами, які не в ЄС, треба буде домовлятися окремо", - сказав він.

Кучер підкреслив, що цей процес вже триває, цим займається МЗС. "Сертифікат діятиме стільки ж, скільки у Європі. Там є три терміни. Наступного тижня вже буде фіналізовано нормативний документ, який це регулюватиме. Щоб не було жодних спекуляцій, то ми поговоримо про це вже у вівторок", - зазначив заступник голови МОЗ.

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Він повідомив, що наступного місяця планується запускати через додаток "Дія" саме видачу сертифіката для людей, які отримали дві дози вакцини. "Я вчора отримав другу, протестував видачу міжнародного свідоцтва на собі, причому робив це в різних місцях, щоб перевірити, як це працює. Непогано працює", - запевнив заступник міністра.

За його словами, додаток "Дія" буде синхронізовано із системою E-Health. "Користувач робить запит на отримання цього сертифіката, і тоді система E-Health підтягнеться, так задумано. Для подорожей у країни ЄС ви прикордоннику на кордоні можете показати QR-код, він його тим чи іншим способом просканує, і він буде бачити, що справді ця людина отримала щеплення і це підтверджено державою", - сказав Кучер.

На першому етапі запустять сертифікати з повною вакцинацією, але паралельно триває розробка для тих, хто перехворів і, відповідно, за тестами.

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