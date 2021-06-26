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Марш у вишиванках та національному кримськотатарському вбранні відбувся в Одесі. ВIДЕО

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В Одесі відбувся марш людей у національному українському та кримськотатарському вбранні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Учасники акції зібралися вдень ​​на розі вулиць Дерибасівської і Преображенської, звідки почалася хода.

Перед стартом присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих за незалежність України.

Очолила колону група дітей, які були в національних костюмах, - українських і кримськотатарських.

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У колоні несли банери "Мегамарш у вишиванках. Одеса", "Одна-єдина соборна Україна", червоно-чорні прапори, українські та кримськотатарські прапори, а також - багатометрове синьо-жовте полотнище.

Учасники акції скандували: "Слава воїнам АТО", "Слава Україні!", "Молдаванка і Пересип - у вишиванках вся Одеса!", "Ах, Одесса - рідний край! Вишиванку одягай!"

Попри сильну спеку в марші взяла участь значна кількість людей. Захід привернув увагу очевидців, серед яких було багато туристів. Колону супроводжувала поліція.

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Топ коментарі

  • Aleksandr Ermak
    и не одного касаварота?
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Молодцы! Я надеюсь что рашисты уже поменьше гавкали из подвротень.
  • Яр Холодний
    «Від Сяну і Збруча…»
    Від Сяну і Збруча лине пісня могуча
    Донбас окликають Карпати
    «Вставай, Україно, збирай своє віно,
    Коралі вдягай і дукати!
    У досвітніх росах сріблиться колосся
    Твої це пшеничнії вінці
    Вінчайся у зілля, на гоже весілля
    Скликай всіх дітей-українців!
    Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,
    Збирайтесь на пир, погуляти!
    На рідних розгонах, вином, ще й червоним
    Московських гостей напувати…
    Щоб так упилися, що й не піднялися,
    І з роду до роду йшла слава,
    Яка була грізна, вогненна, залізна
    Остання з Москвою відправа…
    С. Гайдамака. Де композитор? де хор що ЦЕ заспіває?!!!!!!
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