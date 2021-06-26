Марш у вишиванках та національному кримськотатарському вбранні відбувся в Одесі. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Учасники акції зібралися вдень на розі вулиць Дерибасівської і Преображенської, звідки почалася хода.
Перед стартом присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих за незалежність України.
Очолила колону група дітей, які були в національних костюмах, - українських і кримськотатарських.
У колоні несли банери "Мегамарш у вишиванках. Одеса", "Одна-єдина соборна Україна", червоно-чорні прапори, українські та кримськотатарські прапори, а також - багатометрове синьо-жовте полотнище.
Учасники акції скандували: "Слава воїнам АТО", "Слава Україні!", "Молдаванка і Пересип - у вишиванках вся Одеса!", "Ах, Одесса - рідний край! Вишиванку одягай!"
Попри сильну спеку в марші взяла участь значна кількість людей. Захід привернув увагу очевидців, серед яких було багато туристів. Колону супроводжувала поліція.