Марш у вишиванках та національному кримськотатарському вбранні відбувся в Одесі. ВIДЕО

В Одесі відбувся марш людей у національному українському та кримськотатарському вбранні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Учасники акції зібралися вдень ​​на розі вулиць Дерибасівської і Преображенської, звідки почалася хода.

Перед стартом присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих за незалежність України.

Очолила колону група дітей, які були в національних костюмах, - українських і кримськотатарських.

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У колоні несли банери "Мегамарш у вишиванках. Одеса", "Одна-єдина соборна Україна", червоно-чорні прапори, українські та кримськотатарські прапори, а також - багатометрове синьо-жовте полотнище.

Учасники акції скандували: "Слава воїнам АТО", "Слава Україні!", "Молдаванка і Пересип - у вишиванках вся Одеса!", "Ах, Одесса - рідний край! Вишиванку одягай!"

Попри сильну спеку в марші взяла участь значна кількість людей. Захід привернув увагу очевидців, серед яких було багато туристів. Колону супроводжувала поліція.