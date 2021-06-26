Ворог від початку доби 9 разів порушив перемир'я, один воїн загинув, - пресцентр штабу ООС
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку доби зафіксовано 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь із мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення, несумісного з життям. Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття родині загиблого.
Неподалік Гнутового ворог двічі обстріляв українських захисників із мінометів 120-го і 82-го калібрів.
У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.
Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстріляли наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь".