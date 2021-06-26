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Ворог від початку доби 9 разів порушив перемир'я, один воїн загинув, - пресцентр штабу ООС

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Ворог від початку доби 9 разів порушив перемир'я, один воїн загинув, - пресцентр штабу ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, із метою подальшого звинувачення української сторони в порушенні режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку доби зафіксовано 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь із мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення, несумісного з життям. Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття родині загиблого.

Неподалік Гнутового ворог двічі обстріляв українських захисників із мінометів 120-го і 82-го калібрів.

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У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстріляли наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь".

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Топ коментарі

  • Тарапунька
    Спочивай з миром, Герой....

    Враг 26 июня нарушил перемирие 9 раз, погиб один украинский воин, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 8379
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
    Враг 26 июня нарушил перемирие 9 раз, погиб один украинский воин, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 7207

    ...
  • Александр Александр 66da010f
    Будь проклята. кремлёвская шизоидная крыса....Ответишь за все смерти.... Сдохни мучительно и гори в Аду...
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