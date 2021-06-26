Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська

Закон №5309 передбачає зміни в законі про державні закупівлі і суміжні акти, що дозволить, окрім іншого, не проводити тендери для Дня Незалежності та будівництва столичної окружної дороги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку документа на сайті ВР, закон повернуто 25 червня з підписом президента України Володимира Зеленського.

"Президент підписав закон, який дозволяє Тимошенку та Кубракову витратити понад 5 млрд на святкування Дня Незалежності і понад 100 млрд (10% бюджету) на Київську окружну дорогу без аукціонів і без "Прозорро", а значить:

1. Зеленський та його команда тільки завдяки цьому закону поповнять свою особисту та "партійну касу" на щонайменше 20 млрд грн.

2. Про "Прозорро" можна забути. Скоро там залишаться тільки закупівлі, які через свою "копійчаність" не цікавлять Банкову.

3. Депутати, чиновники, політики та громадські організації, що всі ці дні зверталися до президента з проханнями заветувати цю корупційну схему, "коштують" для Зеленського менше, ніж 20 млрд, які можна на ній вкрасти.

4. 30-та річниця незалежності - важливе свято для нас. Для президента - це лише можливість заробити.

5. Наші (бюджетні) гроші Зеленський вже вважає своїми та витрачатиме їх так, як захоче.

6. Ми станемо ще біднішими, а президент та його оточення ще багатшими.

7. Фахового та цивілізованого голосу громадян президент України вже не чує.

8. Зеленський переконаний, що "маса" підтримуватиме його та органазовані за вкрадені гроші "видовища" забезпечать йому рейтинги.

9. Мовчання олігархічних телеканалів про це свідчить, що з олігархами у Зеленського партнерські стосунки та "місця полювання" компромісно поділені.

10. І тільки Янукович у Ростові сумно зітхнув, зрозумівши, що якби він краще піарився, то встиг би вкрасти набагато більше наших грошей", - констатує у фейсбуці ексдержуповноважена АМКУ Агія Загребельська.

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Нагадаємо, 4 червня стало відомо, що парламентський комітет не підтримав поправку до закону про держзакупівлі, але в зал її винесли і вона набрала 268 голосів.