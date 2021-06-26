Порошенко про ініціативу Зеленського провести референдум щодо "стіни" з ОРДЛО: Конституція напряму забороняє це

Ідея провести референдум про відокремлення тимчасово окупованих територій від України злочинна.

Про це під час виступу на форумі депутатів місцевих рад Прикарпаття заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Зеленський вже майже відверто говорить про те, що він хоче провести референдум, щоб позбутися Донбасу і Криму. Конституція напряму забороняє це. І ми – українці, ми – "Європейська Солідарність" – наголошуємо, що не дамо навіть поставити це питання, щоб побудувати стіну між Україною і окупованими агресором територіями. Хоч стіну з Кримом, хоч стіну з Донецькою областю, хоч стіну з Луганською областю", - обурився Порошенко.

"Не за те українці віддавали і віддають до сьогодні свої життя. Бо й сьогодні українські Збройні сили, українське військо втратило героя", – говорить п’ятий президент.

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Порошенко наголосив, що два роки політики "умиротворення" Путіна призвели до руйнування міжнародної коаліції на підтримку України, і це надзвичайний виклик, який стоїть перед нашою державою.

Нагадаємо, в інтерв'ю "1+1", яке вийшло 24 червня 2021 року, Зеленський сказав, що "стіна" - це повне розірвання відносин "у тому чи іншому вигляді". Але якщо конфлікт не вдасться врегулювати з Росією, США, Німеччиною і Францією, то можливий повний розрив України з окупованим Донбасом. Але це рішення доведеться винести на референдум.