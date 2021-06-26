Зеленський запитав у кандидатів у канцлери Німеччини про членство України в ЄС і НАТО, "Північний потік-2" та саміти ЄС-Росія. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.
Окрім іншого, Зеленський наголосив, що день виборів у Бундестаг - 26 вересня - важливий і для України.
"Вибори до Бундестагу мають значення для нас, адже Німеччина – це наш ключовий партнер. Це важлива сторона "нормандського формату" й наш союзник на шляху до європейської спільноти", – зазначив президент і додав, що саме тому бачення майбутнього федерального канцлера політики щодо України є вкрай важливим для нього особисто.
Тож Володимир Зеленський звернувся до кандидатів із низкою запитань.
"Чи згодні ви, що європейський проєкт не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом? Від Революції Гідності, коли сотні українців віддали свої життя за європейський вибір, минуло сім років. Чи не втомилась Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС? І чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків?" – поцікавився президент.
Також він нагадав, що нині до державних кордонів України стягнуто близько 100 тисяч російських військових. У цій ситуації всі європейські лідери підтримують надання нашій країні належних безпекових гарантій, але водночас Україна не є членом НАТО.
"Тож якщо ми не в НАТО, про які саме безпекові гарантії йдеться?" – також запитав він.
Крім того, глава України поцікавився думкою кожного з кандидатів щодо підтримки проєкту "Північний потік–2", зокрема чи зміцнює він європейську безпеку, чи сприяє єдності континенту й чи є цей проєкт пасткою для України та всієї Європи.
"Як ви гадаєте, анексія Росією Криму та війна на сході України, понад 14 тисяч загиблих у війні на Донбасі та півтора мільйона людей, які змушені покинути власні домівки, – все це є достатніми причинами, щоб не розглядати всерйоз ідею відновлення самітів ЄС–Росія до відновлення територіальної цілісності України?" – запитав насамкінець президент та подякував за чесні відповіді.
Участь у дискусії взяли голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС), прем’єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, віцеканцлер – федеральний міністр фінансів Німеччини (Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН) Олаф Шольц та співголова партії Союз 90/Зелені Анналена Бербок.
Учасники заходу давали відповіді на ключові питання, які хвилюють міжнародну спільноту: якою має бути роль Німеччини у світі, яких наслідків очікувати для її міжнародної та безпекової політики в контексті трансатлантичних відносин та за їхніми межами.