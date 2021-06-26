Зеленський запитав у кандидатів у канцлери Німеччини про членство України в ЄС і НАТО, "Північний потік-2" та саміти ЄС-Росія. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у панельній дискусії на тему: "Роль Німеччини у світі", організованій Мюнхенською безпековою конференцією (MSC), під час якої звернувся до кандидатів на пост Федерального канцлера Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

Окрім іншого, Зеленський наголосив, що день виборів у Бундестаг - 26 вересня - важливий і для України.

"Вибори до Бундестагу мають значення для нас, адже Німеччина – це наш ключовий партнер. Це важлива сторона "нормандського формату" й наш союзник на шляху до європейської спільноти", – зазначив президент і додав, що саме тому бачення майбутнього федерального канцлера політики щодо України є вкрай важливим для нього особисто.

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Тож Володимир Зеленський звернувся до кандидатів із низкою запитань.

"Чи згодні ви, що європейський проєкт не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом? Від Революції Гідності, коли сотні українців віддали свої життя за європейський вибір, минуло сім років. Чи не втомилась Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС? І чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків?" – поцікавився президент.

Також він нагадав, що нині до державних кордонів України стягнуто близько 100 тисяч російських військових. У цій ситуації всі європейські лідери підтримують надання нашій країні належних безпекових гарантій, але водночас Україна не є членом НАТО.

"Тож якщо ми не в НАТО, про які саме безпекові гарантії йдеться?" – також запитав він.

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Крім того, глава України поцікавився думкою кожного з кандидатів щодо підтримки проєкту "Північний потік–2", зокрема чи зміцнює він європейську безпеку, чи сприяє єдності континенту й чи є цей проєкт пасткою для України та всієї Європи.

"Як ви гадаєте, анексія Росією Криму та війна на сході України, понад 14 тисяч загиблих у війні на Донбасі та півтора мільйона людей, які змушені покинути власні домівки, – все це є достатніми причинами, щоб не розглядати всерйоз ідею відновлення самітів ЄС–Росія до відновлення територіальної цілісності України?" – запитав насамкінець президент та подякував за чесні відповіді.

Участь у дискусії взяли голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС), прем’єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, віцеканцлер – федеральний міністр фінансів Німеччини (Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН) Олаф Шольц та співголова партії Союз 90/Зелені Анналена Бербок.

Учасники заходу давали відповіді на ключові питання, які хвилюють міжнародну спільноту: якою має бути роль Німеччини у світі, яких наслідків очікувати для її міжнародної та безпекової політики в контексті трансатлантичних відносин та за їхніми межами.

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