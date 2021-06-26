Кандидат у канцлери Німеччини Лашет: "Північний потік - 2" зупинять, якщо Путін використовуватиме його проти України

Відповідаючи на запитання Володимира Зеленського про "Північний потік-2", всі кандидати в канцлери Німеччини погодилися, що інтереси України мають враховуватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

Лідер німецької партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС), кандидат у канцлери Армін Лашет не відкидає призупинення проєкту "Північний потік-2" в разі його використання "проти України".

"Геостратегічний вплив було обговорено - він не має шкодити Україні, тут є європейські зобов'язання. Якщо президент Путін не буде дотримуватися цього правила і використовуватиме його проти України, то можна будь-якої миті, навіть коли трубопровід готовий, зупинити його, бо тоді зникне основа домовленості. Все просто", - заявив політик у спільному інтерв'ю з кандидатами в канцлери від "Зелених" і соціал-демократів Анналеною Бербок і Олафом Шольцом.

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Лашет підкреслив, що Європа завжди посилала відповідні сигнали.

Зі свого боку, Шольц також погодився, що інтереси України мають враховуватися. За його словами, Німеччина брала участь у переговорах щодо цього питання, і в майбутньому транзит газу через українську територію має бути гарантований.

"З цього приводу потрібно вести переговори", - заявив Шольц, додавши, що Німеччина має співпрацювати з Україною щодо поставки водневого палива.

Бербок, яка, як і її партія, є послідовним критиком "Північного потоку-2", заявила, що проєкт не має бути закінчений.

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"Я була в Росії, я розмовляла з вирішальними акторами про його мету. Мені завжди казали, що мета - це Україна, обхід санкцій. Це всі знають. Можна далі говорити, що це економічний проєкт, але це не так. <...> Коли трубопровід буде готовий, ним пустять газ, мета Путіна в тому, щоб використовувати цей газ, щоб відключити український трубопровід, щоб ним не поступав, щоб дестабілізувати Україну, оскільки більше не будуть надходити гроші", - заявила вона.

Лідерка "зелених" нагадала, що відповідно до газової директиви ЄС трубопровід має отримати ще один дозвіл регулятора - його оператором не має бути власник труби.

"Це погодження не має видаватися. Це означає, що ми можемо зупинити його (трубопровід) на цьому етапі", - заявила Бербок, додавши, що у трубопроводу "немає майбутнього, бо він націлений проти Європи".