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Східна Європа - особлива частина світу, ми всі виховані з ідеєю, що німецької зброї тут ніколи не буде, - посол ФРН Фельдгузен

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Східна Європа - особлива частина світу, ми всі виховані з ідеєю, що німецької зброї тут ніколи не буде, - посол ФРН Фельдгузен
Причини відмови Німеччини поставляти зброю Україні пояснюються історичною пам'яттю.

Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в інтерв'ю "ZN.UA", передає Цензор.НЕТ.

"Для Німеччини історично Східна Європа — особлива частина світу, ми всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде. Ця ідея ніби в ДНК німців. І є дуже мало моїх співвітчизників, котрі, як я, бачили війну тут зараз. Я теж була так вихована. Але я бачу тут: якщо країни не грають за правилами, у нас знову є війна і треба захиститися. Проте у Німеччині люди дуже далекі від цього. Інший приклад. Мені один депутат німецького Бундестагу сказав, що його діти вже зовсім не думають про війну. І вони дивуються, коли батько розповідає, що свого часу був на демонстраціях проти розміщення ракет НАТО Pershing-2, коли Радянський Союз хотів розмістити свої SS-20. Так, це добре для наших людей — не думати про війну. Але моя дитина дуже багато думає про війну, бо вона тут була під час Революції Гідності і коли Росія напала на Україну. І мій син уже зовсім по-іншому сприймає ці події", - зазначила вона.

За словами Фельдгузен, поки складно знайти в Бундестазі та уряді більшість, щоб змінити думку про зброю для цього регіону.

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"Це справді складно. Але часи змінюються, уряди змінюються, можливо, щось зміниться і в цьому питанні. Проте, напевно, це дійсно так, що тільки індивідуальний досвід, як мій досвід тут, може швидше змінити цю усталену позицію" , - припустила посол.

Топ коментарі

  • olele
    https://mobile.twitter.com/ZeHelmet

    https://mobile.twitter.com/ZeHelmet Шлем https://mobile.twitter.com/ZeHelmet @ZeHelmet https://mobile.twitter.com/ZeHelmet/status/1408824990460489728 4 ч

    Может Германия и газ не будет покупать?
    Просто Германия и газ - сразу нехорошие аналогии с Аушвицем появляются)
  • Алекс Мышкевич
    также как
    " Литва покупает у Германии самоходные гаубицы"
    источник не кто-либо, а Дойче Велле: https://www .dw.com/ru/

    мне одному кажется, что госпожа посол мягко говоря врет, а грубо выражаяс - БРЕШЕТ ?
  • olele
    https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_
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    https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1408824669613051907 4 ч

    7 лет думали-думали, и наконец придумали.
    Благо, входить в совет директоров газпрома никакие исторические отсылы не мешают
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