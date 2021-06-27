У рамках кадрової оптимізації держорганів кількість вакансій скоротять на 10%, - Немчінов

Виконавча влада проводить кадрову оптимізацію. Насамперед будуть скорочені вакансії, які роками не заповнюються.

Про це розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Зараз, за даними Держстату, станом на I квартал 2021 року в Україні було близько 30 тисяч вакансій держслужбовців. При цьому впродовж пандемійного року відбувалася процедура кооптування вакансій через процедуру доборів. Зараз державна служба вдосконалюється в частині цифровізації, запровадження нових процесів", — сказав він.

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За словами Немчінова, будуть скорочені вакансії на 10%.

"Відповідно, було доручення прем’єра, щоб оптимізувати структуру центральних органів виконавчої влади і їхніх територіальних підрозділів, оптимізувати чисельність залежно від органу і рівня виконання ним функціоналу до 10%. Це можуть бути як внутрішні реорганізації, так і скорочення вакансій. Насамперед йдеться про скорочення тих вакансій, які роками не заповнюються", — сказав він.