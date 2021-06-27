Через негоду в Україні знеструмлено 393 населені пункти, - ДСНС

Станом на 7 ранку 27 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 393 населені пункти в 8 областях (Київська - 129, Чернігівська - 73, Житомирська - 57, Черкаська - 50, Вінницька - 26, Львівська - 26 Кіровоградська - 20 і Одеська - 12).