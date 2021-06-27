За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 15 порушень. Терористи дистанційно мінували територію і вели вогонь із 120-мм мінометів і озброєння БМП-1
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття родині загиблого.
Також наголошується, що поблизу Гнутового ворог двічі обстрілював українських захисників з мінометів 120-го і 82-го калібрів.
"У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстрілювали наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Старогнатівки - зі стрілецької зброї. Поблизу Новгородського ворог обстрілював українських захисників з озброєння БМП-1", - заявили в штабі.
Поблизу Золотого-4 російські найманці зробили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Біля Широкиного російські окупанти обстрілювали наших воїнів з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В районі Красногорівки був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 27 червня зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу селища Шуми ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.