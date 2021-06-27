В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано

За минулу добу, 26 червня 2021 року, в Україні зафіксовано 450 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 28 медпрацівників - 6).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також повідомляється, що за минулу добу:

госпіталізовано – 529 осіб;

летальних випадків – 17;

одужало – 1 097 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 13 926 осіб,

методом ІФА – 2 966 осіб,

експрес-тестами – 8 936 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 233 996 осіб;

одужало – 2 163 069 осіб;

летальних випадків – 52 286;

проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях", - підкреслюють в МОЗ.