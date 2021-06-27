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В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано

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В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано
За минулу добу, 26 червня 2021 року, в Україні зафіксовано 450 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 28 медпрацівників - 6).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також повідомляється, що за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01госпіталізовано – 529 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 летальних випадків – 17;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 одужало – 1 097 осіб.

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За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 методом ПЛР – 13 926 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 методом ІФА – 2 966 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 експрес-тестами – 8 936 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 захворіло – 2 233 996 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 одужало – 2 163 069 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 летальних випадків – 52 286;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях", - підкреслюють в МОЗ.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    жлобье криворогатое - вон из Киева!

    Киевляне мои, любимые до боли - шо та с етими кривотогатыми недомерками делать будем?
    или позволим им уничтожить Киев?
    Виталя - не отдавай им Киев - если для ето их всех нужно будет убить? - убей их всех,
    но Киев не отдай.
  • Привет
    Не с нашим счастьем...эти скоты уже все пфайзеом привиты...
  • Александр Товба
    А для зе це вже така дрібничка , ці померлі ... Воно вкотре перемогло ковід . І той Воїн , що вчора загинув для бубачькі та зебілів нічого не значить .
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