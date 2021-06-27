7 років тому було підписано економічну частину Угоди про асоціацію України з ЄС на саміті в Брюсселі

Рівно 7 років тому, 27 червня 2014 року, відбулася урочиста церемонія підписання економічної частини Угоди про асоціацію України і Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цього дня під час засідання Ради ЄС в Брюсселі тодішній президент України, керівництво Європейського Союзу і глави держав і урядів 28 країн-членів ЄС підписали економічну частину Угоди про асоціацію України та ЄС.

Нагадаємо, що переговори про асоціацію України і ЄС стартували ще в березні 2007 року. На листопад 2013 року був заплановано підписання документа на Вільнюському саміті. Однак тодішній президент України Віктор Янукович під впливом Москви в останній момент вирішив взяти паузу у євроінтеграційному процесі, що призвело до масових протестів, що ввійшли в історію як Революція Гідності.

Після дострокових перевиборів президента і зміни політичного курсу країни знову поновилися переговори про євроінтеграцію України з ЄС. В умовах російської збройної агресії проти України 27 червня 2014 року в Брюсселі на засіданні Ради ЄС відбулася церемонія підписання економічної і юридичної частини Угоди. 16 вересня 2014 року Верховна Рада і Європейський парламент синхронно ратифікували цю Угоду.

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав всіх українців з річницею підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

"З гордістю згадую як сім років тому у Брюсселі мав честь поставити свій підпис "символічною ручкою Вільнюського саміту" під економічною частиною Угоди", - написав Порошенко в Facebook.

За словами Порошенка, угода є дорожньою картою реформ в Україні, комплексним змістом державної політики, в основі якої лежать демократичні цінності, суспільний розвиток і добробут, кращі європейські політичні, економічні і соціальні стандарти життя.

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"Я пишаюсь тим, що за той короткий час, який наша команда супроводжувала виконання Угоди, а це близько двох років, нам вдалося забезпечити виконання понад 40% Угоди про асоціацію.Ми вміли і знали як робити реформи. І багато з того, чим зараз хизується теперішня влада, починали ми: це і енергетичний союз, і поглиблена митна співпраця, і єдиний цифровий ринок, і посилення співпраці у сфері юстиції, свободи та безпеки, і багато іншого", - відзначає п'ятий президент.

"Сьогодні ми підтримуємо ініціативу про змістовне оновлення Угоди про асоціацію як в частині економічної інтеграції, так і секторальних політик. Угода — живий інструмент, який має привести нас до досягнення критеріїв членства в Євросоюзі", - переконаний Порошенко.

"Європейська Солідарність" завжди підтримуватиме всі законопроекти, які сприятимуть виконанню Угоди та просуванню нашим європейським курсом. Але так само самовіддано ми протистоятимемо всім ініціативам влади, яких стає, на жаль, дедалі більше, які суперечать демократичним стандартам, європейським цінностям, які загрожують поверненню країни до авторитаризму", - застерігає лідер партії. При цьому він зазначив, що майбутнє України в Євросоюзі.