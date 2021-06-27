Зі "справою вагнерівців" розбереться, хто треба. Ріже слух, коли минула влада говорить про мораль і повчає чинну, - "слуга народу" Верещук

Петро Порошенко не має права говорити про мораль і повчати чинну владу, зокрема, в питанні спецоперації щодо вагнерівців.

Про це нардеп "Слуги народу" Ірина Верещук написала на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Зі "справою вагнеровців" хто треба належним чином розбереться. Зрештою, це справи військової розвідки, це державна таємниця, їх не можна обговорювати публічно, навіть якщо ти колишній президент, і особливо тому що колишній президент. Уповноважені особи в належний спосіб все з’ясують і те, що може бути публічним, таким стане. Так само як буде з’ясовано багато інших речей періоду Порошенко, що стосуються сектору оборони та безпеки. Я не стверджую, що Порошенко особисто винен у військових невдачах 2014-2015 років, але мені здається, що колишній президент зовсім не в позиції читати мораль чинній владі та Президенту Зеленському зокрема", - написала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порівнювати примусову посадку Ryanair для арешту опозиціонера з операцією із захопленням "вагнерівців" - те саме, що порівнювати 95-й квартал із 95-ю бригадою, - Луценко

Раніше президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.