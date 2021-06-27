Малиновський суд Одеси виправдав зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mil.in.ua.
Йдеться про харків'янина Баглая Владислава Ігоревича, 4 липня 1995 року народження. У 2011 році він вирішив вступити до харківського військового ліцею, після закінчення якого в 2013 році вступив до Севастопольського Військово-Морського інституту ім. П.С. Нахімова, де і прийняв Військову Присягу на вірність українському народові. Навчання проходив за спеціалізацією "інженер - водолаз пошуково-рятувальної служби".
Після оккупації Криму продовжив навчання і змінив Військову Присягу на вірність українському народові на "військову присягу Російської Федерації".
Владислав в російській формі в травні 2014 року на тлі лабораторного корпусу №3 "Нахімка"
За даними видання, восени 2018, після випуску з уже перейменованого окупантами Чорноморського вищого військово-морського училища імені П.С. Нахімова Владислав з'являється в Одесі, влаштувавшись на роботу в одне з найбільш відвідуваних і улюблених одеситами і гостями міста місць: "Дельфінарій НЕМО".
При цьому він, не криючись, активно відвідував окупований Крим, виїжджав за кордон, активно постив свої фотографії з друзями зі спеціальних підрозділів розвідки Чорноморського флоту, ФСБ.
"Може бути такій дурості добре потурали родичі в керівництві компанії "Нерум", яка управляє закладами під брендом "Немо"? Або вітчим з ФСБ? Це історія поки що замовчує. Але добре спрацювали наші спеціальні органи і взяли Владислава Баглая під спостереження, зібрали доказову базу, додали до неї зрадника-диверсанта і відвели в суд. Відносно всіх військовослужбовців, які зрадили Українську Присягу, порушено кримінальні справи за статтею 408 ч.1 Кримінального Кодексу України (Дезертирство). До речі, на Владислава Баглая завести таку справу "забули" і порушили тільки при виявленні його в 2019 році (ЕУНС 521/19314/20, номер првадження 1-кп / 521/849/21)", - пише видання.
Справа Баглая розглядалася в Малиновському суді м.Одеси, де "судять" всім відомі персонажі, що вже засвітилися раніше в пресуванні одеських проукраїнських активістів Віталія Устименка, Сергія Стерненка й інших - суддя Кузьменко Наталія Леонідівна (дружина широко і добре відомого одеського судді Кічмаренка Сергія Миколайовича). Рішенням "судді" Кузьменко Наталії Леонідівни від 12.03.2021 Владислав Баглай визнаний "абсолютно невинним", бо "обвинуваченого Баглая В.І. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.408 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України у зв’язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України" .