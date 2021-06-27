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Малиновський суд Одеси виправдав зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая. ФОТО

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Малиновський суд Одеси виправдав зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая. ФОТО
Суддя Малиновського суду Одеси Наталія Кузьменко виправдала зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая нібито через закінчення строків давності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mil.in.ua.

Йдеться про харків'янина Баглая Владислава Ігоревича, 4 липня 1995 року народження. У 2011 році він вирішив вступити до харківського військового ліцею, після закінчення якого в 2013 році вступив до Севастопольського Військово-Морського інституту ім. П.С. Нахімова, де і прийняв Військову Присягу на вірність українському народові. Навчання проходив за спеціалізацією "інженер - водолаз пошуково-рятувальної служби".

Після оккупації Криму продовжив навчання і змінив Військову Присягу на вірність українському народові на "військову присягу Російської Федерації".

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Малиновський суд Одеси виправдав зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая 01
Владислав в російській формі в травні 2014 року на тлі лабораторного корпусу №3 "Нахімка"

Малиновський суд Одеси виправдав зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая 02

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За даними видання, восени 2018, після випуску з уже перейменованого окупантами Чорноморського вищого військово-морського училища імені П.С. Нахімова Владислав з'являється в Одесі, влаштувавшись на роботу в одне з найбільш відвідуваних і улюблених одеситами і гостями міста місць: "Дельфінарій НЕМО".

Малиновський суд Одеси виправдав зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая 03

При цьому він, не криючись, активно відвідував окупований Крим, виїжджав за кордон, активно постив свої фотографії з друзями зі спеціальних підрозділів розвідки Чорноморського флоту, ФСБ.

Малиновський суд Одеси виправдав зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая 04
Малиновський суд Одеси виправдав зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая 05

"Може бути такій дурості добре потурали родичі в керівництві компанії "Нерум", яка управляє закладами під брендом "Немо"? Або вітчим з ФСБ? Це історія поки що замовчує. Але добре спрацювали наші спеціальні органи і взяли Владислава Баглая під спостереження, зібрали доказову базу, додали до неї зрадника-диверсанта і відвели в суд. Відносно всіх військовослужбовців, які зрадили Українську Присягу, порушено кримінальні справи за статтею 408 ч.1 Кримінального Кодексу України (Дезертирство). До речі, на Владислава Баглая завести таку справу "забули" і порушили тільки при виявленні його в 2019 році (ЕУНС 521/19314/20, номер првадження 1-кп / 521/849/21)", - пише видання.

Справа Баглая розглядалася в Малиновському суді м.Одеси, де "судять" всім відомі персонажі, що вже засвітилися раніше в пресуванні одеських проукраїнських активістів Віталія Устименка, Сергія Стерненка й інших - суддя Кузьменко Наталія Леонідівна (дружина широко і добре відомого одеського судді Кічмаренка Сергія Миколайовича). Рішенням "судді" Кузьменко Наталії Леонідівни від 12.03.2021 Владислав Баглай визнаний "абсолютно невинним", бо  "обвинуваченого Баглая В.І. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.408 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України у зв’язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України" .

Топ коментарі

  • чел
    Оправдала или закрыла дело по истечении сроков давности - это две большие разницы.
    Хотя по статье "измена" сроков давности быть не должно, иначе мы всех предателей и боевиков, убивающих наших людей так реабилитируем. Ещё и компенсации повыплачиваем 😠
  • Peter Meinor 13778b26
    Это все о правосудии
  • iMedvedeff
    Малиновский суд Одессы оправдал Владислава Баглая, присягнувшего на верность РФ после захвата оккупантами Крыма - Цензор.НЕТ 980
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