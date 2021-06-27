"Ви - надія і майбутнє нашої країни", - Зеленський звернувся до молоді

Президент Володимир Зеленський привітав молодих людей в країні з їх святом - Днем молоді.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення він розмістив в Інстаграмі.

"Ви впевнено рухаєтесь до своєї мети й легко долаєте будь-які труднощі. Нехай так буде завжди! Ви – надія і майбутнє нашої країни. Зі святом! З Днем молоді!" - написав Зеленський.

Також президент назвав сучасну українську молодь "вільною, амбітною, розумною".

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