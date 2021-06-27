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"Ви - надія і майбутнє нашої країни", - Зеленський звернувся до молоді

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"Ви - надія і майбутнє нашої країни", - Зеленський звернувся до молоді
Президент Володимир Зеленський привітав молодих людей в країні з їх святом - Днем молоді.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення він розмістив в Інстаграмі.

"Ви впевнено рухаєтесь до своєї мети й легко долаєте будь-які труднощі. Нехай так буде завжди! Ви – надія і майбутнє нашої країни. Зі святом! З Днем молоді!" - написав Зеленський.

Також президент назвав сучасну українську молодь "вільною, амбітною, розумною".

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    та какое поздравил .поздравил тот,кто за него инстаграмм ведет
  • Small Jerboa
    Зеленський - ЗРАДНИК!
  • Валерия Ларченко b661826f
    Теперь зепоц может даже пристрелить мертвечука саморучно -и это уже ему не поможет
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