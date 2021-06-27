Трагічно загинув начальник групи бойової і спецпідготовки Східного теруправління Військової служби правопорядку ЗСУ Олексій Олефір. ФОТО

У ніч на 26 червня трагічно загинув начальник групи бойової та спеціальної підготовки Східного територіального управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України майор Олексій Олефір.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Військової служби правопорядку у ЗСУ.

"Олексій Олефір, 1978 року народження, велику частину свого життя віддав служіння Батьківщині і Збройним Силам України, повернувшись до армійських лав у найважчі часи, у березні 2014 року. Учасник бойових дій. У Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України з 2015 року.

Кожен, хто працював з Олексієм Васильовичем, знав його як світлу, фахову, наполегливу людину, яка завжди щиро вболівала за доручену справу, вірив і довіряв людям, з якими співпрацював", - випливає з повідомлення.

У військового залишилися дружина і дві доньки.

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