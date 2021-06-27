Після повернення футбольних фанатів із Росії у Фінляндії зафіксовано спалах коронавірусу

У Фінляндії зареєстрували спалах коронавірусу після повернення футбольних уболівальників з матчів Чемпіонату Європи в Санкт-Петербурзі (Росія).

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

На цей час виявлено понад 120 випадків захворювання серед тих, хто повернувся з Санкт-Петербургу, і ця кількість вочевидь зросте.

Інститут закликає тих, хто побував у Росії, здати тест на коронавірус.

У Санкт-Петербурзі відбулися два з групових матчів збірної Фінляндії, проти Росії 16 червня і проти Бельгії 21 червня. На них, за оцінками, приїхало близько двох тисяч фінів.

22 червня на кордоні Росії з Фінляндією виникли довгі черги автобусів, якими фіни поверталися додому, через необхідність тестування просто на кордоні. Врешті їм дозволили в’їхати до Фінляндії без тестів із тим, що ці люди мали б тестуватися вже в країні, прибувши додому.

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