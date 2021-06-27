Можливо, російська вакцина "Супутник V" ніколи не отримає схвалення європейського регулятора ЕМА, - прем'єр Італії Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вважає, що російська вакцина проти коронавірусної інфекції "Супутник V" може не отримати схвалення Європейського агентства лікарських засобів.

Як пише ANSA, про це він заявив, коментуючи кампанію про вакцинацію в Італії і небезпеку штаму "Дельта", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Прем'єр зазначив, що російський препарат поки не зміг отримати схвалення ЕМА "і, можливо, ніколи не отримає" його.

Також Драгі поставив під сумнів ефективність китайської вакцини проти коронавірусу, але не сказав, яку саме має на увазі.

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