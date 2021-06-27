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Можливо, російська вакцина "Супутник V" ніколи не отримає схвалення європейського регулятора ЕМА, - прем'єр Італії Драгі

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Можливо, російська вакцина "Супутник V" ніколи не отримає схвалення європейського регулятора ЕМА, - прем'єр Італії Драгі
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вважає, що російська вакцина проти коронавірусної інфекції "Супутник V" може не отримати схвалення Європейського агентства лікарських засобів.

Як пише ANSA, про це він заявив, коментуючи кампанію про вакцинацію в Італії і небезпеку штаму "Дельта", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Прем'єр зазначив, що російський препарат поки не зміг отримати схвалення ЕМА "і, можливо, ніколи не отримає" його.

Також Драгі поставив під сумнів ефективність китайської вакцини проти коронавірусу, але не сказав, яку саме має на увазі.

Також читайте: За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу 43 660 осіб, - МОЗ

Топ коментарі

  • Alex Ziland
    Расея - не страна, а сорт говна.
  • vitaliymkua
    Возможно, российская вакцина "Спутник V" никогда не получит одобрение европейского регулятора ЕМА, - премьер Италии Драги - Цензор.НЕТ 1337
  • Прощай немытая раССея
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    https://twitter.com/zgldz Независимый взгляд



    ВОЗ опубликовала претензии к Уфимскому производству Sputnik V. Вкратце: спец.одежда не стерильна; перекрестное засорение (смешивание) компонентов; не рабочая база по выпущенным препаратам (проследить препарат до его ввода пациентам не удалось). Это ставит крест на сертификации
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