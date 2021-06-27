За добу від COVID-19 у Києві померли три людини, виявлено 135 нових випадків, одужали 90 осіб, - Кличко
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"135 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли троє людей. Всього за період пандемії в місті 5190 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 213 370", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли: 75 жінок, віком від 23 до 99 років, 50 чоловіків, віком від 19 до 83 років. А також 5 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 5 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 19 хворих на коронавірус. А також 41 людину з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 90 людей. Загалом коронавірус подолали 204 239 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 40, у Оболонському – 21 та в Шевченківському районі – 20 випадків", – зазначив Віталій Кличко.