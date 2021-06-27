За добу від COVID-19 у Києві померли три людини, виявлено 135 нових випадків, одужали 90 осіб, - Кличко

У Києві за минулу добу виявили 135 хворих на коронавірус. Померли троє людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"135 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли троє людей. Всього за період пандемії в місті 5190 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 213 370", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 75 жінок, віком від 23 до 99 років, 50 чоловіків, віком від 19 до 83 років. А також 5 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 5 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 19 хворих на коронавірус. А також 41 людину з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 90 людей. Загалом коронавірус подолали 204 239 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 40, у Оболонському – 21 та в Шевченківському районі – 20 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

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