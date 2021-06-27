За останні п'ять років експорт українських товарів у ЄС збільшився на 60%, - Шмигаль

За останні п'ять років експорт українських товаріву ЄС збільшився на 60%. Уже в цьому році експорт української продукції в Євросоюз може досягти 20 млрд євро.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що сім років тому 27 червня 2014 року, була підписана економічна частина Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.

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"Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України. Більше 40% всієї торгівлі у нас йде з країнами ЄС. Ми суттєво просунулися в торговельних відносинах, проте це тільки початок. Одним із головних наших пріоритетів в останній рік стала підготовка до оновлення торговельної частини Угоди про Асоціацію. Активно проводимо діалог з українським бізнесом, аби максимально врахувати його потреби та збільшити доступ українських товарів на європейські ринки", - зазначив глава уряду.