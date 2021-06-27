Усіх пацієнтів із коронавірусом у Литві тестуватимуть на штам Delta

У Литві всіх пацієнтів з COVID-19 будуть перевіряти на штам Delta.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на національне Литовське телебачення і радіо.

Таке рішення ухвалили в Міністерстві охорони здоров'я в рамках зусиль з контролю над розповсюдженням небезпечного штаму, вперше виявленого в Індії. Відомо, що в країні зареєстровано вже 6 випадків коронавірусу Delta.

Спочатку для виявлення небезпечного штаму в Литві йшло близько двох тижнів. Тепер же результати додаткового тестування повертаються протягом 24 годин, що дозволяє відповідальним органам діяти швидко.

Також, посилені заходи з контролю за небезпечним штамом вірусу включають тестування контактів з низьким рівнем ризику. Також литовців тестуватимуть на робочих місцях, в школах або в громадах.

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