Секретні документи Міноборони Британії, що стосуються проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму, знайшли на зупинці в Кенті, - BBC. ФОТО

У Великій Британії, в графстві Кент на автобусній зупинці знайшли секретні документи Міністерства оборони, що містять детальну інформацію про есмінця Defender і британські збройні сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Документи були знайдені в купі сміття за автобусною зупинкою рано-вранці у вівторок. Виявивши папери, представник громадськості, який побажав залишатися невідомим, зв'язався з виданням, зрозумівши чутливий характер їхнього змісту.

Підкреслюється, що в одному із знайдених наборів документів обговорювалася можлива реакція РФ на прохід корабля Defender через українські територіальні води біля узбережжя окупованого Криму.

Інші документи деталізують плани можливого військової присутності Великої Британії в Афганістані після закінчення там операції НАТО під керівництвом США.

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Уряд країни заявив, що початок розслідування за цим фактом. У британському Міністерстві оборони заявили, що їх співробітник повідомив про втрату конфіденційних документів і додали: "Недоречно буде коментувати далі".

Видання вважає, що документи, що включають електронні листи і презентації PowerPoint, були створені в офісі вищого чиновника Міністерства оборони (МО).









Виявлені документи, які стосуються есмінця Королівського флоту типу 45, HMS Defender, свідчать про те, що місія, описана Міністерством оборони як "безневинний прохід через українські територіальні води" проводилася в очікуванні, що РФ може відреагувати агресивно.

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Розглядався альтернативний шлях, який міг би тримати HMS Defender далеко від "спірних вод". Однак на презентації зазначено, що це дозволило б уникнути конфронтації, але Росія могла б розцінити цей факт як свідчення того, що "Велика Британія лякається/тікає", що дозволить Росії заявити, що Велика Британія з запізненням прийняла претензії Москви на територіальні води Криму.

"Після суперечок, викликаних місією HMS Defender, документи, виявлені в Кенті, підтверджують, що проходження через TSS було продуманим рішенням британського уряду продемонструвати підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики", - зазначає видання.

Публікацію даної інформації прокоментував на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук експредставник президента в АРК Борис Бабін.

"Пікнік біля зупинки автобусу по-англійські. Британська BBC три години тому розмістила статтю щодо "винайдених" документів Міноборони Її Величності про прохід корабля Defender біля Севастополя. Кажуть, знайшли ще в четвер цей конверт на 50 сторінок у купі сміття на автобусній зупинці в Кенті. Із документів випливає, що британські військові ретельно готувалися до цієї операції Op Ditroite.

Зокрема величезну увагу, як випливає з документів, було приділене тому, щоб довести невизнання Великою Британією замаху на анексію Криму.

Адже саме це зумовило обрання Міноборони Великої Британії маршруту мирного проходу саме біля Криму та призвело до спеціальної попередної оцінки варіантів дій корабля Defender під час проходження таким чином, щоб РФ потім не змогла заявити, що нібито вона "залякала" чи "змусила змінити намір" британців.

Навіщо ж кореспонденти BBC мали копирсатися у сирому смітті дощовим ранком?

Влада Великої Британї наразі хоче продемонструвати, що все не лише під її повним контролем, але й весь час було під її повним контролем. Крім того, як відомо прем'єр Джонсон прямо та публічно підтримав у цій операції дії саме військових, а не окремих нібито обережних дипломатів.

То пересічний британський виборець має бути упевненим, що "у Королеви усього достатньо", як кажуть на Royal Navy.

Але просто надавати у медіа позицію Міноборони щодо всіляких "складних питань" через таких собі умовних арештовичей на Альбіоні не прийнято. Для такого у цивілізованих країнах існують сміттєві купи біля зупинок.

Я це пишу насамперед, щоб якісь наші корисні ідіоти не лякалися рівнем збереження таємниць Флотом Її Величності. Там із цим нібито все гаразд. Але Одесу на майбутнє рятівникам цивілізованого світу все ж варто писати через одну s. Трохи часу виправитися ще є", - зазначає він.

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

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