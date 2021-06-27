Дощі, грози і шквали накриють більшу частину України найближчими днями
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укргідрометцентр.
28 червня, в західних і більшості південних областей без істотних опадів, на решті території короткочасні дощі, грози, в Чернігівській, Сумській, вночі місцями і Полтавській областях значні дощі; на Лівобережжі в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер північно-західний, на сході країни південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-20°, в західних областях 12-17°; вдень 23-28°, в Закарпатській, Луганській та південних областях до 30°.
У Києві в понеділок короткочасні дощі, грози; температура вночі 17-19°, вдень близько 25°.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 28 червня найвища температура вдень була (+ 33,5°) в 1961 році, найнижча вночі (+ 6,8°) в 1887 році.
У вівторок, 29 червня, вночі без опадів; вдень у північних, східних та більшості центральних областей місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м / с, на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, на Закарпатті до 33°.
У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-19°, вдень 26-2°.
Вранці 27 червня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 20-27°, в Дніпрі поблизу Києва - 25°.