Дощі, грози і шквали накриють більшу частину України найближчими днями

У найближчу добу в західних і більшості південних областей України вологість зменшиться, а на решті території атмосферні фронти будуть обумовлювати нестійку погоду, температурний фон очікується трохи вище норми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укргідрометцентр.

28 червня, в західних і більшості південних областей без істотних опадів, на решті території короткочасні дощі, грози, в Чернігівській, Сумській, вночі місцями і Полтавській областях значні дощі; на Лівобережжі в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-західний, на сході країни південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, в західних областях 12-17°; вдень 23-28°, в Закарпатській, Луганській та південних областях до 30°.

Також читайте: 811 населених пунктів знеструмлено в Україні через негоду, - ДСНС

У Києві в понеділок короткочасні дощі, грози; температура вночі 17-19°, вдень близько 25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 28 червня найвища температура вдень була (+ 33,5°) в 1961 році, найнижча вночі (+ 6,8°) в 1887 році.

У вівторок, 29 червня, вночі без опадів; вдень у північних, східних та більшості центральних областей місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м / с, на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, на Закарпатті до 33°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-19°, вдень 26-2°.

Вранці 27 червня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 20-27°, в Дніпрі поблизу Києва - 25°.