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Блискавка вдарила людину на Рівненщині: її госпіталізували, - ДСНС

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Блискавка вдарила людину на Рівненщині: її госпіталізували, - ДСНС
У Рівненській області в людину вдарила блискавка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій 26 червня.

У ДСНС відзначили, що в цілому внаслідок негоди травмовано двоє людей: одну - від удару блискавки, а другу - через падіння шиферу. Вони госпіталізовані.

Частково пошкоджено дахи 13 житлових будинків, покрівлю їдальні Шпанівського ліцею, школи с. Посягва Рівненського району та покрівлю Клесівської селищної ради. До робіт залучалося 125 осіб та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС 43 особи та 11 одиниць техніки. Роботи завершено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое жителей Луганской области погибли от удара молнии, - ГСЧС

Топ коментарі

  • Yuriy Smith
    в Индии вроде с 2000 гибнет от молний за год. так шо шоп приблизиться к сверхдержаве этой, нам надо популяризовать ездунов на крышах электричек:
    а) это здорово
    б) сможем превзойти Индию
    в) Ермак сможет сказать - Мы - ведущая страна в .... - а зато у нас чисто вофисе президента, когда его там нет, кто не верит - проследуйте в Минск, а оттуда вылетите ко мне и назначте встречу за 15 месяцев до этого т.к. я больно занят - сорта сортирной бумаги подбираю, трубно, Мерседесы же за просто так не зарабатывают, не?
  • Welt Schmerz
    Молнія вдарила чоловіка. Його госпіталізували.
    Поліція затримала співмешканку потерпілого, Зінаїду Василівну Молнію, яка розповіла, що вдарила чоловіка сковородою по голові під час побутового конфлікту.
  • Тупин Вова
    Повезло що українець, був би москалем,то вбила би.
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