У Москві зафіксовано максимальний за час пандемії рівень смертності від коронавірусу

Новий максимум добової смертності пацієнтів з COVID-19 зафіксовано в Москві - померло 114 осіб.

Про це повідомляє оперативний штаб з контролю ситуації з коронавірусом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

За його даними, в російській столиці за добу виявили 6 723 випадки COVID-19. Напередодні зафіксували 8 457 нових випадків інфікування.

Також раніше була зафіксована рекордна смертність від коронавірусу в Санкт-Петербурзі: до ранку суботи за добу в місті померло 107 пацієнтів. Це було максимальним показником за час пандемії як для самого міста, так і серед регіонів в цілому.

Померло за добу в Москві 114 пацієнтів з коронавірусом. Це п'ятий максимум добової смертності в місті за весь час пандемії, зафіксований в червні. Попередній зареєстрували 25 червня, тоді за добу загинули 98 городян, хворих COVID-19. Загальна кількість загиблих від інфекції в столиці Росії досягла 22 086 осіб.

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