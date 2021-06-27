Проросійське видання "Страна" піарить керівника зовнішньої розвідки РФ Наришкіна, - Золотухін. ФОТО

Колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін зазначив, що останнім часом українське видання "Страна" активно піарить керівника зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він зазначив: "З радістю вам повідомляю, що, відповідно до моїх прогнозів, одне українське псевдомедіа десь із другої половини цього квітня стало піар-агентством глави російської зовнішньої розвідки ... Мабуть, бюджет погодили?!"









