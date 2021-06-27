"Магазини працюють у звичайному режимі, товар не конфісковано", - після обшуків маркетплейс "Всі. Свої" готує роз'яснення для ДФС

Ситуація після обшуків, проведених ДФС у магазинах маркетплейса "Всі. Свої", почала нормалізуватися після широкого громадського резонансу. Готується зустріч керівництва маркетплейса з Офісом ефективної взаємодії з бізнесом ДФС і розробка нових законопроєктів про електронну комерцію.

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться на фейсбук-сторінці магазину.

"До нас звернулись сотні людей, які пропонували свою допомогу! Останні два дні у нашому кол-центрі було гаряче від дзвінків! Дякуємо за кожне слово підтримки, за кожну пропозицію допомогти, за кожне поширення, за кожне сердечко під нашими постами. Завдяки вашій підтримці вдалося швидко привернути увагу до нашого кейсу", - наголошується в повідомленні.

У магазині зазначили: "Яка зараз ситуація? Ми готуємо широке роз'яснення для ДФС, у якому описуємо модель маркетплейса на нашому прикладі з відповідним законодавчим обґрунтуванням.

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На вівторок (29.06) у нас запланована зустріч із народними депутатами та Офісом ефективної взаємодії з бізнесом ДФС, щоб обговорити розробку нових законодавчих ініціатив для створення прозорих умов ведення бізнесу для всіх учасників ринку".

"Зараз магазини працюють у звичайному режимі, товар не конфісковано, він чекає вас на полицях наших магазинів. Приходьте за новими літніми колекціями від українських брендів і на нашу експозицію "Крим. Літній сезон: те, що у нас не забрати". Ще раз дякуємо кожному із вас за підтримку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 23 червня 2021 року в магазинах "Всі.Свої" і на складі податківці провели обшуки. Співробітники ДФС заблокували роботу магазинів, затримали співробітників і вилучили комп'ютери, документи і гроші.