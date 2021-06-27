Окупована Ялта готується до евакуації через зливи, що насуваються

На 27-28 червня в окупованому Криму оголошено штормове попередження: сильні зливи, грози, град, шквали 17-22 м/с. У зв'язку з цим окупаційна "влада" Ялти готує евакуацію міста.

Про це "глава" підконтрольної Кремлю адміністрації Ялти Яніна Павленко повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Хроніки НС. У нас знову штормове. Прогнозуються зливи. Є загроза підтоплень і сходження селів. Готуємося до евакуації. Прошу інформувати нас через ЄЧДС, телефон 112. Садки поки зачинено. У морі купатися заборонено", - зазначила Павленко.

Дивіться також: Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в ніч на 17 червня у східних районах окупованого Криму випало майже дві місячні норми опадів, унаслідок чого кілька населених пунктів виявилися підтопленими. Спочатку стихія накрила Керч і Ленінський район, пізніше змістилася в Ялту. Окупаційна "влада" Криму оголосила режим надзвичайної ситуації на півострові.

Дивіться також: "Поплила "Мазда" Жекіна!", - найсильніша повінь в окупованій Ялті. ВIДЕО