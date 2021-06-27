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Мін'юст і Мінагрополітики видадуть роз'яснення для українців щодо запуску ринку землі, - Шмигаль

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Мін'юст і Мінагрополітики видадуть роз'яснення для українців щодо запуску ринку землі, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству юстиції, Міністерству аграрної політики і продовольства та Державній податковій службі видати роз'яснення щодо запуску ринку землі, щоб люди на місцях розуміли всі переваги земельної реформи.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже наступного тижня в Україні запрацює ринок землі. З 1 липня українці зможуть реалізувати своє законне право і самостійно розпоряджатися земельними ділянками. У зв'язку з цим цього тижня доручив Міністерству аграрної політики, Міністерству юстиції та Державній податковій службі видати роз'яснення щодо запуску ринку землі, роботи нотаріусів та максимально сприяти у вирішенні питань, які можуть виникнути в українців", - зазначив Шмигаль.

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Він також додав, що уряд вніс зміни в порядок ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно, які дозволять забезпечити коректну процедуру продажу і правильне оформлення всіх відомостей у реєстрі.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Предлагаю чувакам из зекоманды распродать землю крыма заочно всем желающим, тем самым пополним бюджет
  • Zelya Vsyo
    Минюст и Минагрополитики выдадут разъяснения для украинцев относительно запуска рынка земли, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2825
  • Иван Петрович Сидоров
    https://censor.net/ru/user/466188 всё.... продадут всю страну, ничего не останется, даже у нас в Казахстане бизнес собирается покупать у вас землю чтоб китайцем перепродать позже, походу заканчивается такая страна как Украина, у нас даже совместным тоо нельзя даже Сдавать з4млю в аренду, а у вас распродажу открывают, у власти предатели вашего народа https://censor.net/ru/comments/locate/3268429/0192144f-5e46-73e1-af5e-3d4c4589a734
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