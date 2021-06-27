У росіян, які купили українську землю в обхід закону, будуть її конфісковувати, - Мінагрополітики

Законодавство передбачає захист від спроб придбати українську землю представниками країни-агресора і терористичних організацій і право конфіскувати її в разі виявлення таких випадків.

Про це в програмі "Неофіційна розмова" на телеканалі "Дім" заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У законі є обмежувачі - є заборона на купівлю земель із боку агресора і терористичних організацій. Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформлятимуть угоди через українців, ми будемо це відстежувати. Держава, СБУ та Держгеокадастр. І в разі фіксації такого факту є можливість просто забирати цю землю", - сказав Висоцький.

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Законом про ринок землі заборонено продаж землі іноземцям, але громадяни Росії можуть спробувати обійти обмеження, скуповуючи землю через підставних українців. Для цього перед оформленням угоди будуть ретельно перевірятися джерела коштів, якими розплачується покупець, підкреслив він.

"Якщо буде момент обходу, тобто домовилися з якимись українцями, які живуть на нашій території, є український паспорт, але гроші звідти. Тут першим моментом буде контроль: звідки гроші. Це треба буде все легалізувати. Не можна купувати за готівку. А якщо оплатили все офіційно, усі податки заплатили й потім факт зв'язку буде знайдено, то держава має право конфіскувати ці землі", - повідомив заступник міністра.

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Висоцький зазначив, що спроби незаконного придбання землі передбачаються, але відкриті реєстри допоможуть відстежувати такі факти не тільки правоохоронцям, але й самим українцям.

"Це передбачається. Ми будемо стежити. Крім того, весь реєстр буде відкритий. Тобто всі люди зможуть заходити й бачити, хто і скільки купує. Це такий фактор, коли й громадяни нам зможуть допомагати. Якщо хтось побачив, що десь там порушення, що щось не так, можна відразу звернутися", - повідомив заступник міністра.