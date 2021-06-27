Допомогу при народженні дитини піднімуть до 50 тис. грн та індексуватимуть щорічно, - Лазебна

До Верховної Ради подано законопроєкт, який передбачає збільшення допомоги при народженні дитини з нинішніх понад 41 тисячі гривень до 50 тисяч.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми внесли законопроєкт перед 1 червня. Несправедливість обурює. І хоч трошечки треба допомагати людям. Ще в 2014-му чи у 2015 році зафіксували допомогу при народженні дитини в 41 тисячу гривень, трішечки більше. Вона не індексується, не переглядається. Вона теж знецінюється. Все в країні треба індексувати. Бо це дохід людини", - сказала вона.

"Тому ми ухвалили таке рішення, що, перше, вона вже має бути 50 тисяч гривень при народженні дитини. 25% видається відразу, а все інше - частинами. Але індексується щороку", – сказала Лазебна.

Читайте також: "Діджиталізація, яку ми заслужили": у пологових будинках немає бебі-боксів, а щоб отримати замість них 5 тис. грн, потрібно зібрати безліч довідок і чекати майже 1,5 місяця

За її словами, якщо парламент прийме цей закон, збільшена допомога буде виплачуватися із січня 2022 року.

Нині допомога при народженні і на дітей до 3-річного віку становить 41 280 гривень: спочатку виплачується одноразово 10 тисяч 320 гривень, а решта ділиться по 860 гривень на наступні 36 місяців, до 3-річного віку.