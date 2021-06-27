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"Приватбанк" заявляє про повне відновлення стабільної роботи та повернення помилково знятих коштів

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У "Приватбанку" заявили, що повністю відновили стабільну роботу системи та повернули кошти кожному клієнту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці банку.

У повідомленні зазначається: "Повністю відновили стабільну роботу системи і повернули кошти кожному клієнту. Наші колеги працювали, не покладаючи рук, щоб виправити технічний збій.

Ми докладемо всіх зусиль, щоб більше не траплялося таких ситуацій. Просимо вибачення за тимчасові незручності, дякуємо за надзвичайне терпіння і підтримку всім!"

Водночас деякі клієнти банку в коментарях на сторінці банку у фейсбуці заявляють, що списані кошти їм так і не повернули.

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Приватбанк заявляє про повне відновлення стабільної роботи та повернення помилково знятих коштів 01

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Топ коментарі

  • Александр Александр 66da010f
    Сколько штрафов и пени должен заплатить банку клиент при просрочке платежа хотя бы на 1 час? Или погашении кредита ранее положенного? А в этой ситуации Приват должен возместить клиентам средства плюс штраф , плюс пеню, плюс моральный ущерб и т.д.
  • Deodar Revolution
    и это после того как банки подписались под снятием денег со счетов за долги ? кто же там деньги держать будет ? только упоротые лохи
  • 5 копійок
    Яким був Приват шахраєм ще при Бібіпкі в 90-х, таким і залишився.
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