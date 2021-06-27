Кіркорова вилучили зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці, через наявність "судових прецедентів", - СБУ

СБУ рекомендувала вилучити російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, які загрожують національній безпеці України, через наявність судових прецедентів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі пресслужби СБУ для "УП"

"У зв’язку з роз’ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому наголошується на наявності судових прецедентів із зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткового опрацювання цього питання", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 27 червня Мінкультури повідомило, що вилучає Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, за зверненням СБУ.

Служба безпеки направила в міністерство листа з проханням відкликати попередній лист про внесення Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.