У новому парламенті Вірменії у партії Пашиняна буде 71 мандат, у решти - 36, - ЦВК
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн.
Перемогла очолювана Ніколом Пашиняном партія "Громадянський договір", яка набрала 53,91% голосів.
На другому місці перебуває блок "Айастан" ("Вірменія") на чолі з Робертом Кочаряном із 21,09%, на третьому місці - блок "Честь маю" (головний кандидат - Артур Ванецян) із 5,22%. Блок не подолав поріг у 7%, але потрапляє до парламенту як третя сила з найбільшою кількістю голосів.
За словами голови ЦВК Тиграна Мукучяна, з 2 595 515 виборців, що мають право голосу, проголосували 1 281 997 або 49,39%.
Загалом у позачергових виборах брали участь 25 політичних сил.
Також, за даними видання, Центрвиборчком Вірменії відхилив заяви трьох політичних сил, зокрема блоку "Айастан" експрезидента Роберта Кочаряна і блоку "Честь маю", про визнання недійсними підсумків парламентських виборів 20 червня.
Крім того, ЦВК затвердила кількість мандатів, які матимуть політичні сили, що потрапили до парламенту. Як повідомив Тигран Мукучян, у новому парламенті Вірменії у партії "Громадянський договір" Нікола Пашиняна буде 71 мандат, у блоку "Айастан" - 29, у блоку "Честь маю" - 7.
Нагадаємо, 25 квітня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про свою відставку.
До цього він оголосив дострокові вибори. Згідно із законодавством країни, для дострокових виборів потрібно розпустити парламент. Це можливо, якщо глава уряду піде у відставку і парламент двічі не зможе обрати нового прем'єра.
Вибори відбулись 20 червня. Підрахунок голосів показав перемогу партії Пашиняна.
Голосування має покласти край політичній кризі, що триває з осені 2020 року, коли Вірменія фактично зазнала поразки у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.