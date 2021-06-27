У новому парламенті Вірменії у партії Пашиняна буде 71 мандат, у решти - 36, - ЦВК

Центральна виборча комісія Вірменії представила остаточні результати позачергових виборів до Національних зборів, які відбулись 20 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн.

Перемогла очолювана Ніколом Пашиняном партія "Громадянський договір", яка набрала 53,91% голосів.

На другому місці перебуває блок "Айастан" ("Вірменія") на чолі з Робертом Кочаряном із 21,09%, на третьому місці - блок "Честь маю" (головний кандидат - Артур Ванецян) із 5,22%. Блок не подолав поріг у 7%, але потрапляє до парламенту як третя сила з найбільшою кількістю голосів.

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За словами голови ЦВК Тиграна Мукучяна, з 2 595 515 виборців, що мають право голосу, проголосували 1 281 997 або 49,39%.

Загалом у позачергових виборах брали участь 25 політичних сил.

Також, за даними видання, Центрвиборчком Вірменії відхилив заяви трьох політичних сил, зокрема блоку "Айастан" експрезидента Роберта Кочаряна і блоку "Честь маю", про визнання недійсними підсумків парламентських виборів 20 червня.

Крім того, ЦВК затвердила кількість мандатів, які матимуть політичні сили, що потрапили до парламенту. Як повідомив Тигран Мукучян, у новому парламенті Вірменії у партії "Громадянський договір" Нікола Пашиняна буде 71 мандат, у блоку "Айастан" - 29, у блоку "Честь маю" - 7.

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Нагадаємо, 25 квітня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про свою відставку.

До цього він оголосив дострокові вибори. Згідно із законодавством країни, для дострокових виборів потрібно розпустити парламент. Це можливо, якщо глава уряду піде у відставку і парламент двічі не зможе обрати нового прем'єра.

Вибори відбулись 20 червня. Підрахунок голосів показав перемогу партії Пашиняна.

Голосування має покласти край політичній кризі, що триває з осені 2020 року, коли Вірменія фактично зазнала поразки у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

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