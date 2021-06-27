AstraZeneca проводить випробування вакцини проти штаму "Бета" COVID-19

Компанія AstraZeneca і Оксфордський університет приступили до розробки модифікованої вакцини проти COVID-19 - для боротьби проти штаму "Бета", що зародився в ПАР.

Як повідомляють європейські ЗМІ, під час випробувань планується перевірити, як подібна вакцина діє на вже введену вакцину проти коронавірусу людям, а також на тих, хто взагалі ще не вакцинований, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Беруть участь у випробуваннях жителі Великої Британії, ПАР, Бразилії, Польщі.

Новий препарат розроблений на основі "класичного" варіанту вакцини від AstraZeneca. Перші результати випробувань, як очікується, надійдуть пізніше у 2021 році.

Поширення різних штамів коронавірусу турбує фахівців у багатьох країнах. Зокрема, британські експерти вважають, що вакцини гірше захищають від варіанту "Бета", ніж від інших штамів. Крім того, в останні тижні велике занепокоєння у країнах Європи викликає штам "Дельта": він з'явився в Індії і швидко поширився практично в усьому світі.

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