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AstraZeneca проводить випробування вакцини проти штаму "Бета" COVID-19

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AstraZeneca проводить випробування вакцини проти штаму "Бета" COVID-19
Компанія AstraZeneca і Оксфордський університет приступили до розробки модифікованої вакцини проти COVID-19 - для боротьби проти штаму "Бета", що зародився в ПАР.

Як повідомляють європейські ЗМІ, під час випробувань планується перевірити, як подібна вакцина діє на вже введену вакцину проти коронавірусу людям, а також на тих, хто взагалі ще не вакцинований, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Беруть участь у випробуваннях жителі Великої Британії, ПАР, Бразилії, Польщі.

Новий препарат розроблений на основі "класичного" варіанту вакцини від AstraZeneca. Перші результати випробувань, як очікується, надійдуть пізніше у 2021 році.

Поширення різних штамів коронавірусу турбує фахівців у багатьох країнах. Зокрема, британські експерти вважають, що вакцини гірше захищають від варіанту "Бета", ніж від інших штамів. Крім того, в останні тижні велике занепокоєння у країнах Європи викликає штам "Дельта": він з'явився в Індії і швидко поширився практично в усьому світі.

Читайте також: Всі вакцини від COVID-19, що використовуються в Україні, ефективні проти штаму "дельта", - МОЗ

Топ коментарі

  • andrew_sc
    Больше штаммов, больше вакцин, больше карантина! Всем ходить по стойке смирно!
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    ковідіот-маскоборець?
  • Efim Berkovich
    В связи с вакцинацией возникло несколько вопросов.
    При раздаче 5g через точку доступа вай фай тарификация идёт по времени или по трафику?
    Правда ли что если название точки доступа будет Дядя Билли любит тебя то дают скидку?
    То что прошивка вакцины китайская связано м тем что иногда в голову лезут цитаты Мао? И проходит ли это?
    Буду рад советам тех кто привился раньше.
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