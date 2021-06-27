Програма "Здорова Україна" об'єднує медицину, спорт та освіту, показник її успішності - зростання тривалості життя, - радниця глави ОП Говорова

Програма "Здорова Україна" - це українська новація, в якій враховано найкращий досвід інших країн.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" розповіла радниця керівника Офісу президента України з питань спорту Олена Говорова, передає Цензор.НЕТ.

"Головну мету програми президента "Здорова Україна" можна сформулювати одним реченням: "Українці мають жити довго". Ось така амбітна мета стоїть у цієї програми... Мотивувати людей займатися спортом - це важливо. Бо 80% смертей в Україні - від неінфекційних захворювань, переважно це серцево-судинна система", - сказала вона.

Говорова повідомила, що "Здорова Україна" - це українська розробка, заснована на найкращих світових практиках.

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"Це наше українське ноу-хау, яке побудоване на передовому досвіді інших країн. Ми об'єднали в цій програмі і медицину, і спорт, і школу, щоб із самого дитинства і до самої старості держава супроводжувала, мотивувала, піклувалася про своїх громадян.

Все, що є передове у інших країн, ми постаралися впровадити в програму "Здорова Україна", зазначила вона.

Оскільки програма поєднує у собі медицину, спорт і освіту, то основні її куратори - три профільні міністерства: Міністерство молоді та спорту, Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров'я. Фінансування також здійснюватиметься через ці відомства, додала Говорова.

Радниця керівника Офісу президента зазначила, що показовим маркером успішності реалізації програми "для нас із вами стануть наші якість і рівень життя, і наша тривалість життя".

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На думку Говорової, через кілька років успішної реалізації програми кожен українець помітить зміни навколо, у своїх містах - у парках і на вулицях.

"Ми маємо побачити там щасливих людей, які дуже активні, які енергетично дуже сильні, які займаються спортом, які просто радіють життю і розуміють, що життя прекрасне. Я хочу побачити в кожному парку активних здорових українців, це дуже важливо, бо потрібно відроджувати нашу націю, нам потрібно дивитися вперед. Нам потрібно розуміти, що якщо ми сьогодні не задумаємося про стан нашого здоров'я, то через 50 років нас просто може не бути", - резюмувала вона.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна".