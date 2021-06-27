Акція "Зеленський сідітіме в тюрмі" відбудеться 28 червня біля Офісу президента
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-захід.
"Давайте називати речі своїми іменами.
Особа, яка видає себе за президента України, на власному каналі "1+1" у програмі "VIP з Наталією Мосійчук" наговорила на 111-ту статтю ККУ - "Державна зрада". Володимир Зеленський із гордістю зізнався, що злив секретну інформацію про перебування російських військових злочинців (так званих "вагнерівців") тирану і єдиному відкритому геополітичному союзнику Путіна у Європі - Олександру Лукашенку.
Наш президент сам, без допитів і катувань, із гордістю сказав, що це він зірвав спільну спецоперацію спецслужб України і спецслужб країн НАТО. І злив її подробиці ворогові. Це мала бути операція задля помсти вбивцям та найуспішніша українська спецоперація в принципі.
Була б.
Але Зеленський зрадив державні інтереси України. Він злив ворогові інформацію про те, що ми збираємось напасти. Він злив усе сам у телефонній розмові. І це була найбільш ідіотська явка з повинною. Він власними руками відпустив до Росії військових злочинців, які вбивали громадян України та ЄС.
Просто уявіть, як прем’єр-міністр Ізраїлю сам повідомляє нації, що він відмінив операцію "Моссаду" із захоплення терористів "ІДІЛ", які вбивали євреїв, і повідомив одному з керівників терористів про те, що проти його людей планують міжнародну спецоперацію. Це аналогія, яка може допомогти. Можете також уявити, яка була б реакція народу Ізраїлю на таку новину.
Уявили?
Уявили.
А тепер давайте спробуємо втілити це у реальність.
Ми збираємося під Офісом президента у День Конституції - 28 червня, у понеділок, о 19:00. Ми подивимось, скільки нас, тих, хто розуміє, що там, на Банковій, сидить ворог. Тих, хто розуміє, що Зеленський - зрадник. Тих, хто готовий вийти на вулицю і показати, що він - проти.
І нехай нас буде багато. Від цього залежить все", - закликали організатори.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.
24 червня 2021 року президент Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівцям" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську.