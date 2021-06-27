Акція "Зеленський сідітіме в тюрмі" відбудеться 28 червня біля Офісу президента

Під Офісом президента на Банковій у Києві 28 червня о 19:00 відбудеться акція "Зеленський сідітіме в тюрмі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-захід.

"Давайте називати речі своїми іменами.

Особа, яка видає себе за президента України, на власному каналі "1+1" у програмі "VIP з Наталією Мосійчук" наговорила на 111-ту статтю ККУ - "Державна зрада". Володимир Зеленський із гордістю зізнався, що злив секретну інформацію про перебування російських військових злочинців (так званих "вагнерівців") тирану і єдиному відкритому геополітичному союзнику Путіна у Європі - Олександру Лукашенку.

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Наш президент сам, без допитів і катувань, із гордістю сказав, що це він зірвав спільну спецоперацію спецслужб України і спецслужб країн НАТО. І злив її подробиці ворогові. Це мала бути операція задля помсти вбивцям та найуспішніша українська спецоперація в принципі.

Була б.

Але Зеленський зрадив державні інтереси України. Він злив ворогові інформацію про те, що ми збираємось напасти. Він злив усе сам у телефонній розмові. І це була найбільш ідіотська явка з повинною. Він власними руками відпустив до Росії військових злочинців, які вбивали громадян України та ЄС.

Просто уявіть, як прем’єр-міністр Ізраїлю сам повідомляє нації, що він відмінив операцію "Моссаду" із захоплення терористів "ІДІЛ", які вбивали євреїв, і повідомив одному з керівників терористів про те, що проти його людей планують міжнародну спецоперацію. Це аналогія, яка може допомогти. Можете також уявити, яка була б реакція народу Ізраїлю на таку новину.

Уявили?

Уявили.

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А тепер давайте спробуємо втілити це у реальність.

Ми збираємося під Офісом президента у День Конституції - 28 червня, у понеділок, о 19:00. Ми подивимось, скільки нас, тих, хто розуміє, що там, на Банковій, сидить ворог. Тих, хто розуміє, що Зеленський - зрадник. Тих, хто готовий вийти на вулицю і показати, що він - проти.

І нехай нас буде багато. Від цього залежить все", - закликали організатори.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

24 червня 2021 року президент Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівцям" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську.