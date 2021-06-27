Літак із Харкова до Туреччини затримувався двічі - через негоду та через птаха

Рейс із Харкова до Туреччини компанії "Міжнародні авіалінії України" повернувся в аеропорт після години польоту через птаха, що потрапив до носової частини.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила речниця міжнародного аеропорту "Харків" Аліна Печериця, передає Цензор.НЕТ.

"Рейс із Харкова до турецького Бодруму затримувався двічі - через негоду і через птаха в носовій частині літака", - зазначила Печериця.

За її словами, Boeing 737 МАУ з пасажирами на борту мав вилетіти з Харкова о 4:00: "Через грозу рейс відклали майже на дві години".

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"Літак знову вилетів близько 6:00 і упродовж години політ відбувався спокійно. Але до носової частини літака потрапив птах, і командир запросив аеропорт щодо повернення та вимушеної посадки", - пояснила Печериця.

За її словами, в аеропорту літак оглянули. "Повітряне судно було в повному порядку, і літак о 13:11 знову вилетів до турецького Бодруму. Через три години там приземлився", - повідомила речниця.

"Через грозу були проблеми і з вильотом групи туристів із Харкова до Туреччини літаком компанії SkyUp. Зокрема, вночі рейс із грецького Іракліону не зміг приземлитися в Одесі й літак доправили до Молдови. Цей факт спричинив зміни у забезпеченні інших рейсів. Як наслідок, до Харкова прибув борт на 189 пасажирів замість борту на 215 пасажирів", - зазначила Печериця і додала, що пасажири, яким не вистачило місць у цьому літаку, були коштом компанії відправлені іншими рейсами.

За її словами, зараз аеропорт працює у штатному режимі: "Найближчим часом розклад всіх чартерних рейсів буде налагоджено".

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