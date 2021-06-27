Літак із Харкова до Туреччини затримувався двічі - через негоду та через птаха
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила речниця міжнародного аеропорту "Харків" Аліна Печериця, передає Цензор.НЕТ.
"Рейс із Харкова до турецького Бодруму затримувався двічі - через негоду і через птаха в носовій частині літака", - зазначила Печериця.
За її словами, Boeing 737 МАУ з пасажирами на борту мав вилетіти з Харкова о 4:00: "Через грозу рейс відклали майже на дві години".
"Літак знову вилетів близько 6:00 і упродовж години політ відбувався спокійно. Але до носової частини літака потрапив птах, і командир запросив аеропорт щодо повернення та вимушеної посадки", - пояснила Печериця.
За її словами, в аеропорту літак оглянули. "Повітряне судно було в повному порядку, і літак о 13:11 знову вилетів до турецького Бодруму. Через три години там приземлився", - повідомила речниця.
"Через грозу були проблеми і з вильотом групи туристів із Харкова до Туреччини літаком компанії SkyUp. Зокрема, вночі рейс із грецького Іракліону не зміг приземлитися в Одесі й літак доправили до Молдови. Цей факт спричинив зміни у забезпеченні інших рейсів. Як наслідок, до Харкова прибув борт на 189 пасажирів замість борту на 215 пасажирів", - зазначила Печериця і додала, що пасажири, яким не вистачило місць у цьому літаку, були коштом компанії відправлені іншими рейсами.
За її словами, зараз аеропорт працює у штатному режимі: "Найближчим часом розклад всіх чартерних рейсів буде налагоджено".