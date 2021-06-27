У межах програми "Здорова Україна" щодва роки українці можуть пройти безкоштовний медогляд, - радник глави ОП Говорова

Безкоштовні медичні обстеження щодва роки зможуть пройти всі українці завдяки президентській програмі "Здорова Україна".

Про це в ефірі телеканалу "Дім" повідомила радниця керівника Офісу президента України з питань спорту Олена Говорова, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна важлива деталь нашої програми - це медичні обстеження щодва роки, які може будь-який житель України пройти безкоштовно в медичних установах. Це теж дуже важливо, адже здоров'я - це не лікування хвороб, а профілактика здоров'я. Це дуже важливий аспект", - наголосила вона.

Говорова уточнила, що ці обстеження відбуватимуться у формі первинного медичного огляду.

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"Він, звичайно, безкоштовний, від держави. Держава дуже багато робить для того, щоб наші громадяни дійсно займалися профілактикою здоров'я. Коли ми регулярно проходимо медичні обстеження, ми можемо запобігти на ранніх стадіях певним захворюванням. А профілактика - це завжди простіше, ніж лікування", - пояснила вона.

Такі обстеження не будуть обов'язковими, українці проходитимуть їх за бажанням, добровільно.

"Наше завдання - донести українцям культуру: культуру обстеження, культуру здоров'я, культуру фізичної активності. З цього і складається здоровий спосіб життя. З цього і складається програма "Здорова Україна", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна".

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