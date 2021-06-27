У Черкаській області дві людини загинули унаслідок удару блискавки, ще одна жінка - в лікарні

Близько шостої години вечора 27 червня до Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Черкаській області надійшов виклик, що в селі Софіївка Черкаського району за школою блискавка влучила в дерево, під яким перебували три людини.