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У Черкаській області дві людини загинули унаслідок удару блискавки, ще одна жінка - в лікарні

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У Черкаській області дві людини загинули унаслідок удару блискавки, ще одна жінка - в лікарні
Близько шостої години вечора 27 червня до Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Черкаській області надійшов виклик, що в селі Софіївка Черкаського району за школою блискавка влучила в дерево, під яким перебували три людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку медустанови.

З'ясувалося, що всі троє відпочивали біля водойми, а коли почалася сильна гроза, сховалися під дерево.

"На місці медики виявили, що від ураження блискавки загинув 23-річний хлопець і жінка близько 55 років. Ще одну 46-річну жінку медики "екстренки" після надання невідкладної допомоги госпіталізували в Третю черкаську міську лікарню з електротравмою після ураження блискавкою. Жінка притомна", - наголошується в повідомленні.

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У Черкаській області дві людини загинули унаслідок удару блискавки, ще одна жінка - в лікарні 01

Топ коментарі

  • Beer Bear
    Зеля миллиард деревьев насадил,теперь где ни встань везде дерево.
  • Amber
    Дорослі люди , а не знали про те , що під час грози ховатися під деревом не можна !
  • Психиатрическая больница No1
    Брг давно ничего не решает со времён Адама и Евы.Бред сектантов надо слушать меньше.
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