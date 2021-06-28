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ООН оприлюднить докази воєнних злочинів російських найманців у ЦАР, - New York Times

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ООН оприлюднить докази воєнних злочинів російських найманців у ЦАР, - New York Times
Організація Об'єднаних Націй підготувала доповідь із доказами воєнних злочинів російських найманців у Центральноафриканській республіці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

ООН провела розслідування і дійшла висновку, що росіяни та урядові війська ЦАР здійснювали воєнні злочини - грабували будинки, захоплювали школи, вбивали мирних жителів, зокрема в мечеті, де переховувалися повстанці.

За даними ООН, російські найманці, які діяли під виглядом неозброєних військових радників, вели урядові війська. У країні діяло 2,1 тис. "військових інструкторів" з Росії.

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За інформацією видання, доповідь буде опубліковано найближчим часом. Вона заснований на фотоматеріалах, свідченнях очевидців та інформації місцевих чиновників.

У доповіді йдеться про події січня-лютого 2021 року. У цей період урядові війська вели контрнаступ на позиції повстанців у кількох містах. За даними NYT, російські бойовики зайняли позиції в найбільших гірничодобувних центрах ЦАР з великими запасами алмазів.

Російська влада стверджувала, що в ЦАР колись було не більш ніж 550 інструкторів.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    хм.. Только в ЦАР !? ..видать плохо ООН доказательства ищет против русни... они мрази косорылые наследили своими копытами уже ВЕЗДЕ !!!
  • metal35
    кацапы уже во всем мира натворили звертв!
    это фашисты и подонки 21 века!
  • radeon
    Ниче,Немцы с Французами отмажут кацапье.Уже не первый раз...
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