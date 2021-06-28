ООН оприлюднить докази воєнних злочинів російських найманців у ЦАР, - New York Times
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
ООН провела розслідування і дійшла висновку, що росіяни та урядові війська ЦАР здійснювали воєнні злочини - грабували будинки, захоплювали школи, вбивали мирних жителів, зокрема в мечеті, де переховувалися повстанці.
За даними ООН, російські найманці, які діяли під виглядом неозброєних військових радників, вели урядові війська. У країні діяло 2,1 тис. "військових інструкторів" з Росії.
За інформацією видання, доповідь буде опубліковано найближчим часом. Вона заснований на фотоматеріалах, свідченнях очевидців та інформації місцевих чиновників.
У доповіді йдеться про події січня-лютого 2021 року. У цей період урядові війська вели контрнаступ на позиції повстанців у кількох містах. За даними NYT, російські бойовики зайняли позиції в найбільших гірничодобувних центрах ЦАР з великими запасами алмазів.
Російська влада стверджувала, що в ЦАР колись було не більш ніж 550 інструкторів.