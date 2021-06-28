Трамп про вибори-2020 у США: Подібні речі, кажуть, були в Україні в 2004 році, тепер вони сталися тут

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що результати президентських виборів у 2020 році "були підтасовані", як в Україні в 2004 році. Тоді нібито переміг Віктор Янукович.

Про це Трамп сказав, виступаючи на своєму першому мітингу відтоді як пішов з Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він знову заявив, що доведе "фальсифікацію" виборів.

"Подібні речі, кажуть, трапилися в Україні у 2004 році. Тепер більшою мірою вони трапилися тут. Ми це доведемо", - сказав він.

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За словами Трампа, у Філадельфії, наприклад, "голосів підрахували більше, ніж там було виборців".

Нагадаємо, Трамп програв вибори президента Джо Байдену в листопаді 2020 року. Після цього він тривалий час говорив про фальсифікацію виборів, але в підсумку пішов з посади в день інавгурації Байдена.

Після чого Трамп натякнув, що може балотуватися на президентських виборах у 2024 році. Але прямо про це не заявив.

31 жовтня 2004 року відбувся перший тур президентських виборів. У західних і центральних областях перевага була на боці Віктора Ющенка, у південних і східних - відповідно Віктора Януковича. Перед другим туром Ющенко очолив коаліцію, до якої увійшли кандидати з першого туру - Юлія Тимошенко, Олександр Мороз і Анатолій Кінах. Янукович же зробив ставку на максимальну явку свого потенційного електорату в східних областях і не без застосування адмінресурсу. Чинний президент Леонід Кучма не підтримав кандидатуру прем'єр-міністра, і за два дні до другого туру визнав передвиборчу кампанію брудною. Другий тур виборів відбувся 21 листопада 2004 року. Віктор Янукович для перемоги використав весь можливий адміністративний ресурс, у результаті чого сфальсифікована явка на Донбасі зросла до 89,5% в Луганській та до 96,7% у Донецькій областях.

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Ще 21 листопада прихильники партії Ющенка "Наша Україна" почали облаштовувати на площі Незалежності в Києві наметове містечко. Кількість мітингувальників сягала 100 тисяч осіб.

24 листопада Центральна виборча комісія затвердила офіційний протокол другого туру виборів - Янукович отримав 49,42%, а Ющенко - 46,69% ​​голосів виборців. Результати суттєво відрізнялися від даних Національного екзитполу.

27 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради депутати висловили недовіру Центральній виборчій комісії. Остаточний вердикт очікувався від Верховного Суду України. Той постановив провести повторне голосування.

8 грудня у результаті голосування Верховної Ради Україна перетворилася на парламентсько-президентську республіку. А 26 грудня в результаті перевиборів новим президентом було обрано Віктора Ющенка.