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Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова "гідність"

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Головний маркетолог Fozzy Group В'ячеслав Баранський засуджує українців, які виступають проти концертів Басти і носять вишиванки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова гідність 01
Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова гідність 02

Зокрема, Баранський хвалить Басту і зазначає, що "сільську тупість переможе лише гордий, який кладе болт на цінності села". Крім того, пише: "Радує, що з року в рік #банута звичка натягати вишиванки на людях йде в минуле".

Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова гідність 03
Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова гідність 04

На такі коментарі в соцмережах співробітника, зокрема, звернув увагу одеський активіст Сергій Стерненко.

На цей момент сторінки В'ячеслава Баранського недоступні, коментарів Fozzy Group поки немає. Водночас під останнім дописом на сторінці компанії вже понад 144 коментарі. Користувачі закликають звільнити маркетолога і навіть запустили хештег #ФоззіЗвільниБаранського. Серед інших, написав юрист Роман Маселко.

Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова гідність 05

Багато коментарів і під останнім дописом на сторінці "Сільпо".

Дехто набагато жорсткіше, але незмінно користувачі закликають звільнити Баранського.

Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова гідність 06

Також є повідомлення про відмову користуватися послугами і купувати в магазинах і заклики не чистити коментарі.

Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова гідність 07 

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    а за "Плине кача" этот подонок ответит отдельно !
  • Andrew86 noSkyUp
    Владелец этой компашки Fozzy Group известен своими пророссийскими взглядами. Украина для него - место для заработка, а настоящая жизнь - в Европе.
    Да и кто бы смеялся над "СЕЛЬСКИМИ взглядами", как не владелец и менеджеры магазинов СИЛЬПО.
    Сильпо - оно и в Африке Сильпо.
  • Алекс Мышкевич
    Привет Костельману генеральный директору и совладелецу Fozzy Group !

    сегодня ты лишился большого числа клиентов.

    пока этот засранец Баранский будет у тебя работать, лично я буду проходить мимо Сільпа
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