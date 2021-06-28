Новини

Пенсійний фонд за роки окупації ОРДЛО не отримав 141 млрд гривень, - Лазебна

2 89922
Пенсійний фонд за роки окупації ОРДЛО не отримав 141 млрд гривень, - Лазебна
Пенсійний фонд унаслідок окупації окремих районів Донецької та Луганської областей зазнає втрат.

Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свобода міністерка соціальної політики України Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

"Втрати надходжень до Пенсійного фонду внаслідок окупації окремих районів Донецької і Луганської областей за період із серпня 2014 року по травень 2021 року. Це 141 мільярд гривень. Це втрати держави. І людські, і економічні", - сказала Лазебна.

Також читайте: Постійно отримують пенсії 626 тис. жителів ОРДЛО, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, - Лазебна

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Джон Зойдберг cb913b8d
    А пенсии им надо платить? Л - логика...
  • bios22
    за то ордловцы получают пособия пенсии регресы и детские от нас регулярно ...
  • Нина Лабунская
    Головне, що *нахлєбнікі* із ОРДЛО по дві пенсії отримують...вони ж *особєнниє*, в них во лбу *путін ввєді* горить...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини