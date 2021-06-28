Журналіст Андріюк про дописи маркетолога Fozzy Group Баранського: Концерти Басти, окрім перепису тисяч "какаяразніц", відкривають і такі консерви
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Концерти популярних російських виконавців дозволяють дізнатися про "консерви", що обіймають високі посади в українських компаніях.
Про це у Facebook пише журналіст Костянтин Андріюк, передає Цензор.НЕТ.
"Концерти Басти, окрім перепису тисяч какаяразніц, можуть відкрити і такі консерви.
Ось, наприклад, головний директор з маркетингу "Сільпо", "Фора" і решти компаній Fozzy Group - Слава Баранський", - зазначає він.
На думку Андріюка, із заміток маркетолога видно, що він ненавидить Україну.
"Як такі люди можуть обіймати такі позиції - велике питання до торгово-промислової групи Fozzy Group", - упевнений журналіст.
Нагадаємо, головний директор з маркетингу Fozzy Group В'ячеслав Баранський засуджує українців, які виступають проти концертів Басти і носять вишиванки.