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Журналіст Андріюк про дописи маркетолога Fozzy Group Баранського: Концерти Басти, окрім перепису тисяч "какаяразніц", відкривають і такі консерви

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Концерти популярних російських виконавців дозволяють дізнатися про "консерви", що обіймають високі посади в українських компаніях.

Про це у Facebook пише журналіст Костянтин Андріюк, передає Цензор.НЕТ.

"Концерти Басти, окрім перепису тисяч какаяразніц, можуть відкрити і такі консерви.

Ось, наприклад, головний директор з маркетингу "Сільпо", "Фора" і решти компаній Fozzy Group - Слава Баранський", - зазначає він.

На думку Андріюка, із заміток маркетолога видно, що він ненавидить Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова "гідність"

"Як такі люди можуть обіймати такі позиції - велике питання до торгово-промислової групи Fozzy Group", - упевнений журналіст.

Журналіст Андріюк про дописи маркетолога Fozzy Group Баранського: Концерти Басти, окрім перепису тисяч какаяразніц, відкривають і такі консерви 01

Журналіст Андріюк про дописи маркетолога Fozzy Group Баранського: Концерти Басти, окрім перепису тисяч какаяразніц, відкривають і такі консерви 02
Журналіст Андріюк про дописи маркетолога Fozzy Group Баранського: Концерти Басти, окрім перепису тисяч какаяразніц, відкривають і такі консерви 03
Журналіст Андріюк про дописи маркетолога Fozzy Group Баранського: Концерти Басти, окрім перепису тисяч какаяразніц, відкривають і такі консерви 04

Нагадаємо, головний директор з маркетингу Fozzy Group В'ячеслав Баранський засуджує українців, які виступають проти концертів Басти і носять вишиванки.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    извинений ждем от его работодателей,
    после увольнения Баранчика.

    а иначе наша дорожка мимо Сильпа
  • John Lester
    Маркетолог Сильпо пытается высмеивать село.Реально баран
  • Garry Grant
    Явная спецоперация кацапни. Потому что это уже приобретает массовый характер. Слава баранский может и дебил,но не до такой степени,чтобы не просчитать реакцию. А так,пара десятков тысяч баксов упали на счёт-и можна высраться в интернете. А потом затереть,типа покаяться и спустить дело "по тихой воде". Всё равно же ничего не будет. А вот если бы пришли,забрали,впаяли трёшник и кинули на нары у параши-вот здесь славы баранские уже трижды подумают,подписываться ли на провокации свинорусов.
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