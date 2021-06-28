Вислання американських дипломатів з РФ: із 1 серпня росіянам припинять видавати візи у США

Із серпня США припинять надавати консульські послуги в Росії. Причина такого рішення - скорочення кількості співробітників американських консульств.

Про це повідомив Дождю посол США в Росії Джон Салліван, передає Цензор.НЕТ.

"Після 1 серпня в нас тут працюватиме дуже мало людей, через що ми не зможемо надавати консульські послуги, яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни. І це не просто перешкода з точки зору відносин між США і Росією. Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств - як американських, так і російських", - сказав Салліван.

Він додав, що через скорочення кількості співробітників консульські служби "не в змозі обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз".

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Нагадаємо, 15 квітня США запровадили щодо Росії новий великий пакет санкцій, який передбачає серед іншого вислання з країни десяти російських дипломатів. Їм дали місяць на збори.

У квітні влада Росії оголосила про вислання 10 дипломатів США і заборону американським дипломатичним місіям наймати на роботу росіян і громадян третіх країн.

До 2017 року в американських дипломатичних представництвах у Росії працювало понад тисячу росіян, проте МЗС Росії у відповідь на санкції США скоротив їхню кількість до 450 осіб.

У середині червня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін домовилися про повернення послів, які перебували в своїх країнах із весни. Їх відкликали для консультацій.

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Посол Росії Анатолій Антонов повернувся до США 20 червня, посол США Джон Салліван - 24 червня.