"Ми дуже серйозно ставимося до безпеки і почали розслідування", - Міноборони Британії про витік секретних документів щодо есмінця Defender
Про це відомство повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулого тижня Міністерство оборони було поінформовано про інцидент, коли конфіденційні документи були виявлені представниками громадськості. Ми дуже серйозно ставимося до безпеки і почали розслідування. Співробітник тоді повідомив про втрату. Подальші коментарі недоречні", - йдеться в повідомленні.
MOD was informed last week of an incident where sensitive defence papers were recovered by a member of the public.— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 27, 2021
We take security extremely seriously and have launched an investigation. The employee reported the loss at the time. It would be inappropriate to comment further.
Як повідомлялося раніше, у Великій Британії, у графстві Кент на автобусній зупинці знайшли секретні документи Міністерства оборони, що містять детальну інформацію про есмінець Defender і британські збройні сили.