"Ми дуже серйозно ставимося до безпеки і почали розслідування", - Міноборони Британії про витік секретних документів щодо есмінця Defender

Про це відомство повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня Міністерство оборони було поінформовано про інцидент, коли конфіденційні документи були виявлені представниками громадськості. Ми дуже серйозно ставимося до безпеки і почали розслідування. Співробітник тоді повідомив про втрату. Подальші коментарі недоречні", - йдеться в повідомленні.

MOD was informed last week of an incident where sensitive defence papers were recovered by a member of the public.



We take security extremely seriously and have launched an investigation. The employee reported the loss at the time. It would be inappropriate to comment further.