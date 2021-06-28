За добу в Україні від COVID-19 померли 9 осіб, зафіксовано 285 нових випадків зараження, 384 людини госпіталізовано

За добу 27 червня в Україні зафіксовано 285 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 19, медпрацівників - 3).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 384 особи;

◾ летальних випадків – 9;

◾ одужали – 723 особи.

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За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 12 098 осіб,

◾ методом ІФА – 2442 особи,

◾ експрес-тестами – 4937 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли – 2 234 281 особа;

◾ одужали – 2 163 792 особи;

◾ летальних випадків – 52 295;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 10 806 892.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.

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