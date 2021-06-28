Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі

У понеділок, 28 червня, в акваторії Чорного моря стартують великі американо-українські військово-морські навчання Sea Breeze 2021.

Про це повідомляють ВМС США у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

У них будуть задіяні 32 бойові кораблі, 40 літаків і 5 тис. військовослужбовців із 17 країн-членів НАТО, а також партнерів альянсу. Загалом передбачається участь військових із 32 країн.

"У навчаннях цього року буде задіяно найбільшу кількість країн-учасниць за всю історію навчань за участю 32 країн із шести континентів, які направили 5 тис. військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів та 18 загонів спеціальних і водолазних операцій", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У навчаннях Sea Breeze-2021 задіють приблизно 3 тис. осіб, 30 кораблів і 30 повітряних суден, - ВМС ЗСУ

Раніше в пресслужбі командування ВМС України повідомили, що навчання проходитимуть з метою підвищення рівня сумісності підрозділів ВМС України і США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань зі сприяння безпеці цивільного судноплавства в Чорноморському регіоні із залученням морського, повітряного, берегового та водолазного компонентів.

"Цього року передбачається значне збільшення складу сил і засобів берегового компонента, зокрема зі складу морської піхоти України і США, велика кількість броньованої техніки та артилерії. До повітряного компонента планується залучити літаки і вертольоти з американського боку і з боку української морської авіації, Повітряних сил ЗС України, Державної прикордонної служби, а також безпілотні авіаційні комплекси", - зазначили в пресслужбі командування ВМС України.

Як повідомлялося, 26 червня американський ракетний есмінець USS Ross увійшов у Чорне море, для участі у щорічних міжнародних навчаннях Сі-Бриз.